Гражданка Беларуси, которую изнасиловали в центре Варшавы, скончалась в больнице, сообщают местныеСМИсо ссылкой на пресс-секретаря Варшавского медицинского университета UCK Барбару Метковску. Официальной причиной гибели девушки стала смерть мозга.



"Нам очень жаль, но спасти ее не удалось. Пациентка скончаласьутром 1 марта. Она поступила в нашу больницу в очень тяжелом состоянии, но врачи пытались спасти ей жизнь. Непосредственной причиной смерти женщины стала смерть мозга", - пояснила пресс-секретарь.



Белорускуизнасиловалив центре Варшавы - польские СМИ

Тело женщины пока останется в больнице. В дальнейшем решения будет принимать прокуратура, не исключено, что будет назначено вскрытие.



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