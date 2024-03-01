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Гражданка Беларуси, которую изнасиловали в центре Варшавы, скончалась в больнице

Гражданка Беларуси, которую изнасиловали в центре Варшавы, скончалась в больнице

Гражданка Беларуси, которую изнасиловали в центре Варшавы, скончалась в больнице, сообщают местныеСМИсо ссылкой на пресс-секретаря Варшавского медицинского университета UCK Барбару Метковску. Официальной причиной гибели девушки стала смерть мозга.

"Нам очень жаль, но спасти ее не удалось. Пациентка скончаласьутром 1 марта. Она поступила в нашу больницу в очень тяжелом состоянии, но врачи пытались спасти ей жизнь. Непосредственной причиной смерти женщины стала смерть мозга", - пояснила пресс-секретарь.


Тело женщины пока останется в больнице. В дальнейшем решения будет принимать прокуратура, не исключено, что будет назначено вскрытие.

Фото:pixabay.com

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