Гражданку Литвы могут выслать из Беларуси за участие в несанкционированном митинге

За участие в несанкционированном митинге из Беларуси могут выслать гражданку Литвы. Это сообщает прокуратура. Иностранка была задержана во время беспорядков и привлечена к административной ответственности.



Материалами занимался отдел по гражданству и миграции. Такое поведение женщины стало основанием для депортации и запрете въезда в Беларусь сроком на полгода. Но гражданка Литвы решение обжаловала. Суд согласился и позволил человеку остаться. Однако прокуратура, основываясь на законе "О правовом положении иностранных граждан" и интересах национальной безопасности, опротестовала это решение.



В итоге Мингорсуд уже согласился с доводами протеста, и иностранка должна покинуть территорию нашей страны. Заметим, решение о высылке пока не вступило в законную силу, поскольку женщина подала жалобу в вышестоящую инстанцию. Почему так сильно человек с литовским паспортом хочет остаться в Беларуси, остается только догадываться.



