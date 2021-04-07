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Гражданку Литвы могут выслать из Беларуси за участие в несанкционированном митинге
За участие в несанкционированном митинге из Беларуси могут выслать гражданку Литвы. Это сообщает прокуратура. Иностранка была задержана во время беспорядков и привлечена к административной ответственности.
Материалами занимался отдел по гражданству и миграции. Такое поведение женщины стало основанием для депортации и запрете въезда в Беларусь сроком на полгода. Но гражданка Литвы решение обжаловала. Суд согласился и позволил человеку остаться. Однако прокуратура, основываясь на законе "О правовом положении иностранных граждан" и интересах национальной безопасности, опротестовала это решение.
В итоге Мингорсуд уже согласился с доводами протеста, и иностранка должна покинуть территорию нашей страны. Заметим, решение о высылке пока не вступило в законную силу, поскольку женщина подала жалобу в вышестоящую инстанцию. Почему так сильно человек с литовским паспортом хочет остаться в Беларуси, остается только догадываться.
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