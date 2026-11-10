Гражданская инициатива в действии: в Центральном районе представили новый спортивный объект

Гражданские инициативы для укрепления здоровья жителей столицы. Новый проект представили в Центральном районе Минска. Это спортивная площадка для юных футболистов и баскетболистов в закрытом формате для безопасных игр. Комфорт добавляет и специальное покрытие. Микрорайон Лебяжий молодой, здесь живет много семей с детьми, поэтому новая локация очень востребована.

Виталий Рябцев, житель г. Минска:

"Обсудили, что хотели бы благоустроить возле нашей территории и посмотрели, что у нас не хватает для активных видов спорта, для наших детей, спортивной площадки. У меня три пацана, один в садике и два школьника, поэтому как раз для них тоже это будет очень актуально. Мы учитывали мнение большинства, у нас даже было голосование, поэтому все однозначно поддержали эту инициативу".

Ирина Малеваная, депутат Минского городского совета депутатов:

"В нашем Орловском избирательном округе одно из самых больших количеств инициатив. В прошлом году на конкурс мы выдвигали 7, в этом году уже 11. Нужно сказать, что остальные округи тоже к нам подтягиваются, но жители нашего микрорайона Любяжий наиболее активны в этом направлении. В этом году у нас победили 3 гражданские инициативы, это финальное".

На 2027 год в Минске подано 33 заявки с гражданскими инициативами. Чаще всего проекты касаются создания детских и спортивных площадок, благоустройства дворов, устройства дорожек. Чтобы реализовать свой проект в следующем году, заявку можно подать до 15 ноября.