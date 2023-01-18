В парламенте обсудили гражданскую ответственность владельцев транспортных средств

Постоянная комиссия по законодательству Палаты представителей провела заседание круглого стола на тему "Гражданская ответственность владельцев транспортных средств: проблемные вопросы правового регулирования", сообщает БелТА.

В настоящее время на рассмотрении Постоянной комиссии находится проект закона "Об изменении кодексов", которым предусматривается комплексная корректировка Гражданского кодекса Республики Беларусь. В ходе доработки законопроекта в Постоянную комиссию неоднократно поступали предложения о целесообразности внесения изменений в положения главы 58 Гражданского кодекса ("Обязательства вследствие причинения вреда"). В частности, обращалось внимание, что в ряде случаев дорожно-транспортных происшествий водители транспортных средств, полностью следовавшие нормам правил дорожного движения и иных актов законодательства, соблюдающие все требования по эксплуатации транспортных средств, не просто становятся невольными участниками дорожно-транспортных происшествий, а признаются обязанными возместить вред, причиненный их транспортным средством.

При этом перечень обстоятельств, исключающих обязанность возмещения вреда в рассматриваемом случае, достаточно узок - только действие непреодолимой силы либо умысел потерпевшего. По решению суда также могут быть учтены грубая неосторожность потерпевшего и имущественное положение причинителя вреда. В связи с этим Постоянная комиссия по законодательству провела заседание круглого стола для обсуждения проблемных вопросов правового регулирования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

"Это вопрос очень актуальный. Он касается практически всех: мы все и водители, и пешеходы, - отметил заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Омельянюк. - А вопрос об ответственности владельцев транспортных средств прежде всего как источника повышенной опасности всегда был дискуссионным. Дискуссия длится десятки лет. Вопрос очень сложный и неоднозначный как для практиков, так и для правоприменителей, естественно, для законодателей. И сегодня мы говорим не только о правовых нормах, но и о нравственных принципах, о морали, социальной справедливости, о тех моментах, которые закладываются в эти нормы закона".

На заседание круглого стола были приглашены представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Гродненского областного исполнительного комитета, Министерства юстиции и Министерства транспорта и коммуникаций, Национального центра законодательства и правовых исследований, Совета Республики, а также представители юридического факультета Белорусского государственного университета и Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

По словам депутата, круглый стол - возможность выслушать все точки зрения. "Услышать ту полемику, которая должна привести нас к необходимому результату, - дополнил он. - Мы этот вопрос уже обсуждали более узким составом. Но поскольку этот вопрос не снимается с повестки дня, то мы рассчитываем, что при более широком обсуждении, с участием большего количества людей, в том числе ученых, практиков, мы получим более объективные результаты, сможем их оценить".