Гражданство Беларуси - кого коснутся изменения в законодательстве, рассказал аналитик

Безопасность и порядок стали брендом нашей страны. Иностранцы все чаще обращаются за получением белорусского гражданства. Вопрос на контроле главы государства. Александр Лукашенко накануне провел совещание о совершенствование законодательства в этой области. Профильные чиновники внесли ряд предложений, которые вызвали обсуждение в обществе и среди экспертов. Корреспондент Андрей Сыч обсудил возможные изменения с аналитиком БИСИ Алексеем Авдониным.

Почему к Беларуси чаще обращаются с просьбой о предоставлении гражданства

Аналитик Белорусского института стратегических исследований заявил, что более частые обращения иностранцев за гражданством Беларуси в первую очередь связаны с тем, что сейчас вся Европа погружается в состояние сильного экономического кризиса: "Мы видим, как идет изменение идеологии. А вместо демократии насаждаются уже элементы национализма, нацизма, плавно переходящие в какой-то демократический фашизм. Понятно, что в таких условиях жить тяжело", - заметил он.

Алексей Авдонин сказал, что первую волну в принципе могли ощущать в период локдаунов, когда Европа закрывалась. В то время в Беларуси применялись соответствующие меры, но не вводились драконовские меры по отношению к гражданам, к деятельности предприятий. Уже тогда приезжали граждане из Европы, возможно, на какой-то отдельный период. А сейчас мы видим, что представители европейских стран хотят приехать и получить гражданство, остаться в Беларуси, потому что ситуация в Европе усугубляется, сказал аналитик.

Влияние безвиза с Беларусью на поведение европейцев

Решение о предоставлении безвизового режима для представителей стран Европы позволило разорвать идеологическую пропаганду, которую сформировали основные центры психологической операции, считает Авдонин. "Говорили о том, что в Беларуси плохо, что не стоит ехать, здесь жесточайший режим работы и спецслужбы, и правоохранительных органов, что вас задержат, будут пытать", - рассказал аналитик БИСИ. - Все это разрушается, когда простые граждане Евросоюза приезжают к нам, видят абсолютно другую картину, другие цены и на топливо, и на продовольствие, и в объектах общественного питания. Конечно, это привлекает и в последующем уже работает как сарафанное радио, которое разрушает ту модель пропаганды, которая работала против нас".





Право на гражданство Беларуси - привилегия

Затрагивая вопрос лишения гражданства, Алексей Авдонин обратил внимание на то, как следует понимать само понятие "гражданство" и "гражданин". "Это привилегия в действительности. Вспомним, откуда оно пошло. Право называться гражданином даровалось зачастую. Мы видим, как легко и негативно могут относиться к понятию статуса гражданина, как мы должны принимать соответствующие правовые нормы, которые давали бы нам возможность не применять санкции в отношении тех, кто не только выполняет какие-то обязанности как гражданин, но и делает вред для нашего государства. Как результат мы, конечно же, должны ограничивать их право, а основное право - называться гражданином Республики Беларусь".

Карта поляка - мягкая сила имперских амбиций

Аналитик БИСИ отметил, что против любых форм такой ползучей экспансии, как карта поляка выступали сами же члены Евросоюза на период еще становления этого объединения. "Они резко пресекали любую выдачу документов, которые идентифицировали, давали какие-то льготы для представителей той или иной приграничной территории", - сказал он.