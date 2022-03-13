Грэм Филлипс: В журналистике главное - правда

В журналистике самое главное - это правда. Грэм Филлипс - британский журналист и блогер, за чью голову украинскими радикалами была назначена награда. Он поделился мыслямио том, что и почему происходит сейчас совсем рядом - на соседних с Беларусью землях. За бескомпромиссную позицию Филлипс находится в черных списках некоторых стран и считается одним из наиболее влиятельных журналистов, освещавших события в Донбассе. Он поделился историей, как обычный британец, приехав в Киев и увидев нацистские марши, решает круто изменить свою жизнь и посвятить себя донесению правды.

