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Грэм Филлипс: В журналистике главное - правда
В журналистике самое главное - это правда. Грэм Филлипс - британский журналист и блогер, за чью голову украинскими радикалами была назначена награда. Он поделился мыслямио том, что и почему происходит сейчас совсем рядом - на соседних с Беларусью землях. За бескомпромиссную позицию Филлипс находится в черных списках некоторых стран и считается одним из наиболее влиятельных журналистов, освещавших события в Донбассе. Он поделился историей, как обычный британец, приехав в Киев и увидев нацистские марши, решает круто изменить свою жизнь и посвятить себя донесению правды.
Эксклюзивное интервью с Грэмом Филлипсом в "Главном эфире"
Что такое западная цензура? Как госслужащий и подданный ее величества превращается в разгневанного британца, защищающего Донбасс на информационном фронте? Сколько раз ему угрожали смертью? Для чего военный корреспондент оказался в Беларуси? И почему он зарекся давать интервью, но для телеканала "Беларусь 1" сделал исключение? Смотрите эксклюзив сегодня на
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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