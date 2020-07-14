Гренки с моцареллой

Возьмем:



4 куска тостового цельнозернового хлеба,

150 граммов моцареллы,

2 куриных яйца,

100 граммов муки,

растительное масло.

С цельнозернового хлеба срезаем корочки.

Традиционный метод приготовления цельнозернового хлеба подразумевает использование трех ингредиентов: отрубей, зародышей злаков и крахмала. Большой ошибкой было бы считать, что цельнозерновой хлеб является диетическим продуктом. Он содержит больше питательных веществ, чем белый.

Моцареллу нарезаем ломтиками толщиной примерно в 1 см. Выкладываем сыр на кусочек хлеба так, чтобы он не выходил за края. Сверху прикрываем вторым кусочком хлеба. Прижимаем хорошенько, особенно по краям. По возможности как бы защипываем их, оставляя моцареллу внутри.

В моцарелле отсутствуют углеводы. В ней содержатся 18 граммов белков и 24 грамма жиров. Этот сыр богат витаминами А и Е. Кроме того, в нем содержится омега 3 и ценные аминокислоты.

2 яйца взбалтываем вилкой с солью и перцем. Обваливаем бутерброды в муке, уделяя особое внимание боковушкам. Макаем хлеб в яичную массу и отправляем на разогретую сковороду с довольно большим количеством растительного масла. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.