Гренки с помидорами и сыром

Возьмем:



3 ломтика багета,

1 яйцо,

50 мл молока,

1 помидор,

50 граммов сыра,

смесь прованских трав,

сушеный чеснок.

Яйцо смешиваем с молоком, сушеным чесноком, прованскими травами, подсаливаем по вкусу. В эту смесь окунаем кусочки багета, даем им пропитаться, но важно, чтобы багет не размяк. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем гренки. Обжариваем с двух сторон. Если останется в тарелке немного яичной смеси, то аккуратно доливаем ее поверх гренок.

В мире ежедневно употребляется почти 10 миллионов буханок белого хлеба. Около половины от этого количества уходит на создание завтраков.

Выкладываем гренки на бумажное полотенце. Сверху кладем кусочек помидора, солим и перчим, на помидор щедро выкладываем тертый сыр.

Если вы покупаете сыр уже натертым, имейте в виду, что он будет хуже плавиться, чем тот, который вы натрете сами, потому что производители добавляют к такому продукту крахмал.

Ставим гренки в разогретую духовку на режим гриля буквально на пару минут, пока сыр не подрумянится.Подаем горячими.