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Гренки с помидорами и сыром

Возьмем:

  • 3 ломтика багета,
  • 1 яйцо,
  • 50 мл молока,
  • 1 помидор,
  • 50 граммов сыра,
  • смесь прованских трав,
  • сушеный чеснок.

Яйцо смешиваем с молоком, сушеным чесноком, прованскими травами, подсаливаем по вкусу. В эту смесь окунаем кусочки багета, даем им пропитаться, но важно, чтобы багет не размяк. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем гренки. Обжариваем с двух сторон. Если останется в тарелке немного яичной смеси, то аккуратно доливаем ее поверх гренок.

В мире ежедневно употребляется почти 10 миллионов буханок белого хлеба. Около половины от этого количества уходит на создание завтраков.

Выкладываем гренки на бумажное полотенце. Сверху кладем кусочек помидора, солим и перчим, на помидор щедро выкладываем тертый сыр.

Если вы покупаете сыр уже натертым, имейте в виду, что он будет хуже плавиться, чем тот, который вы натрете сами, потому что производители добавляют к такому продукту крахмал.

Ставим гренки в разогретую духовку на режим гриля буквально на пару минут, пока сыр не подрумянится.Подаем горячими.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

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