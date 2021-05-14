Греция открылась для туристов

Греция готова принимать туристов. С сегодняшнего дня страна отменяет большинство ограничений для въезжающих. Теперь Грецию смогут посетить все, кто прошел вакцинацию (в том числе российским препаратом "Спутник V"), либо же при себе нужно будет иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Иностранные граждане также больше не будут помещаться на двухнедельный карантин, им разрешено передвигаться внутри страны. Греция надеется, что удачный туристический сезон поможет поднять свою экономику, объем которой по итогам прошлого года упал на 8 процентов.