Греция открывается для белорусских туристов. Путевки уже появились в туркомпаниях. Для посещения этой страны нужно выбрать один из трех на выбор вариантов медицинских документов: ПЦР-тест, выполненный не более чем за 72 часа, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании за 2-9 месяцев. Виза оформляется на протяжении двух недель. Доступны туры с прямым перелетом из Москвы в Афины или через Стамбул в Салоники. Стоимость на двоих за девять ночей в зависимости от звезд в отеле варьируется от 1360 до 1600 евро.