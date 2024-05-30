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Грибник, ягодник и собиратель удивительных корней представил свои работы на выставке "Фантазии леса"

Родился и жил буквально за 100 метров от леса, потому знает о нем все. Житель Жодино - рыбак, ягодник и собиратель удивительных корней - Михаил Позняков своими руками создает шедевры искусства из материалов, на которые обычный человек не обратил бы внимание. Шкатулки, пеналы, вазы и кухонная посуда, светильники и интерьерные панно. Все это художник делает из даров леса.

Более 40 лет Михаил Позняков работал сварщикам. Лесные изделия - его хобби. Сейчас художник на пенсии осваивает новые техники и способы рукоделия.

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