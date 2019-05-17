Грибной сезон - в середине мая

Подберезовики на своем приусадебном участке обнаружили жители деревни Ельница Минского района. Два гриба с коричневыми шляпками выглянули из травы в начале месяца. Более привычное время для появления первого урожая подберезовиков - середина июня. Такому раннему росту летних и осенних грибов, как объяснили специалисты, поспособствовала погода. Слишком теплый апрель и довольно дождливый май - идеальные условия для роста грибницы. И, как утверждают специалисты, единичные грибы подберезовики уже сейчас можно найти не только рядом с домом, но в лесной березовой роще.