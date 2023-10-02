"Грибы пошли!" - соцсети переживают грибной бум

Сезон тихой охоты в белорусских лесах в самом разгаре. У дорог полно машин, а на опушках ажиотаж грибников. Грибной бум переживают соцсети: ведрами набирают домой не только опят, лисичек, но и подосиновиков, моховиков, белых грибов. 50 литров за три часа - ставят свои семейные рекорды.