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"Грибы пошли!" - соцсети переживают грибной бум
Сезон тихой охоты в белорусских лесах в самом разгаре. У дорог полно машин, а на опушках ажиотаж грибников. Грибной бум переживают соцсети: ведрами набирают домой не только опят, лисичек, но и подосиновиков, моховиков, белых грибов. 50 литров за три часа - ставят свои семейные рекорды.
К необыкновенно теплой осенней погоде добавить прогулки в лесу, да еще с такими-то находками - выходит очень эмоционально (видео).
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