Григорий Глазко, как будет развиваться дорожная сеть Беларуси в 2026-2030 годах

Беларусь - компактная транзитная страна. Но что представляет собой сегодня дорожная сеть страны и из каких источников финансируется строительство и ремонт дорог республиканского и местного значений, рассказал в ток-шоу первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Григорий Глазко "Экономическая среда".

Транспортная сеть в белорусском государстве сформирована. По показателю плотности сети (если взять в разрезе постсоветского пространства и в целом стран Европы) Беларусь находится в лидерах. При формировании государственной программы "Дороги Беларуси" на 2026-2030 годы основной акцент сделан сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений.

Факт В рамках госпрограммы запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тыс. автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений.

"В Беларуси насчитывается 71 тыс. дорог местного значения и 16 тыс. - республиканского. На эту пятилетку для дорог запланировано выделить 19 млрд белорусских рублей, 17 млрд из которых будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда, и 2 млрд - местные деньги", - отметил гость программы.

Григорий Глазко

Для примера: в прошлой пятилетке на дороги было выделено 1,5 млрд рублей, а отремонтировано 18,5 тыс. км дорог. В нынешней пятилетке планируется отремонтировать не менее 25 тыс. км и выделить на ремонт 19 млрд рублей.

К слову, только в Минской области, самом крупном регионе страны, за 2025 год было отремонтировано около 980 км местных автодорог. На 2026 год протяженность ремонта несколько уменьшили за счет защитных покрытий на гравийных дорогах.

Сколько стоит качественное дорожное полотно. Когда заасфальтируют подъезды к агрогородкам. Уйдет ли в прошлое ямочный ремонт. Эти темы и не только разобрали в новом выпуске ток-шоу "Экономическая среда".

Главное фото: magnific.com