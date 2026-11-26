24 ноября 1996 года в Беларуси состоялось историческое событие. На референдум были предложены проекты закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Верховным Советом.

Председатель Конституционного суда Беларуси (1997-2008 гг.) Григорий Василевич в "Актуальном интервью" отметил, что предложение об изменении и дополнении Конституции, внесенное главой государства, было обусловлено не столько несовершенством, сколько неверной интерпретацией положений Основного Закона со стороны Верховного Совета.

Григорий Василевич

"Я приведу ряд убедительных примеров, но к великому сожалению и роль Конституционного суда оказалась негативной в этом процессе. Суд неверно воспринимал Конституционные принципы и нормы, реагировал отрицательно на акты и указы Президента, хотя его можно было поддержать", - отметил собеседник.

Во-первых, Верховный Совет часто принимал законы, которыми предусматривались дополнительные выплаты, льготы, гарантии, но глава Беларуси обычно обращался к Совету с просьбой определить статью расходов и из какой статьи бюджета взять средства на мероприятия.

В силу того, что к середине 1990-х годов еще не удалось восстановить социально-экономическую сферу, второй формальный аспект, имеющий юридическое значение, - стремление парламента воздействовать на Александра Лукашенко, ограничить его конституционными полномочиями.

quote Самый легитимный способ принятия Конституции - народное голосование. Григорий Василевич

Весьма часто в мире тексты Конституции одобряются именно путем народного голосования. Торможение со стороны Конституционного суда и действия Верховного Совета привели к тому, что суд не выполнил собственное постановление от 29 октября 1992 года об ускорении конституционных преобразований, хотя сразу после принятия Конституции следовало выйти на новые выборы в Верховный Совет.

"За пять лет сложилась определенная модель взаимоотношений между ветвями власти, и сформировалась практика без участия президента. Еще не было института власти, а тут надо корректировать свои полномочия. Верховный Совет не уловил эту необходимость, потому что следовало провести новые выборы, после которых новая политическая элита могла бы несколько по-иному воспринять конституционный текст. А так все было сделано по накатанной, что привело к конфликту с 1994-го по 1996-й. Хотя все равно вылился в легитимный способ его разрешения", - вспомнил бывший председатель Конституционного суда Беларуси.

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После референдума, по мнению гостя интервью, произошло некоторое усиление полномочий главы государства и появился двухпалатный парламент. А для граждан важно не отмежевание между ветвями власти, а их конструктивное взаимодействие. "Оглядываясь назад, уже понятно, как сегодня преобразилась республика, и все потому, что есть единая управляемость и взаимодействие парламента, президента, правительства. Они работают в унисон", - заключил Григорий Василевич.