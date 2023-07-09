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Григорий Логвинов рассказал, почему не стоит сравнивать НАТО и ШОС
Проведение какой-либо параллели между ШОС и НАТО является абсолютно некорректным и неправомочным. Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов.
Все подобные "экспертные" выкладки базируются либо на полной некомпетентности, либо на откровенном политическом заказе, уверен он. "НАТО и ШОС - это структуры диаметрально противоположные по своей природе. НАТО - это военный блок, обладающий всеми соответствующими атрибутами: надциональными командными структурами, объединенными воинскими контингентами и прочее. Ничего подобного в ШОС нет и быть не может. И даже если в рамках ШОС работает совещание министров обороны, проводятся совместные учения, но нетрудно заметить, что все они носят исключительно антитеррористическую направленность, - подчеркнул Григорий Логвинов. - Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на их сценарии.
На высшем уровне раз за разом подтверждается, что ШОС не направлена против других государств и международных организаций. Она открыта для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами хартии ШОС, устава ООН, международного права, на основе учета взаимных интересов и озабоченностей.
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