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Григорий Логвинов рассказал, почему не стоит сравнивать НАТО и ШОС

Григорий Логвинов рассказал, почему не стоит сравнивать НАТО и ШОС

Проведение какой-либо параллели между ШОС и НАТО является абсолютно некорректным и неправомочным. Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов.

Все подобные "экспертные" выкладки базируются либо на полной некомпетентности, либо на откровенном политическом заказе, уверен он. "НАТО и ШОС - это структуры диаметрально противоположные по своей природе. НАТО - это военный блок, обладающий всеми соответствующими атрибутами: надциональными командными структурами, объединенными воинскими контингентами и прочее. Ничего подобного в ШОС нет и быть не может. И даже если в рамках ШОС работает совещание министров обороны, проводятся совместные учения, но нетрудно заметить, что все они носят исключительно антитеррористическую направленность, - подчеркнул Григорий Логвинов. - Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на их сценарии.

На высшем уровне раз за разом подтверждается, что ШОС не направлена против других государств и международных организаций. Она открыта для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами хартии ШОС, устава ООН, международного права, на основе учета взаимных интересов и озабоченностей.

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