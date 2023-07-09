Григорий Логвинов рассказал, почему не стоит сравнивать НАТО и ШОС

Все подобные "экспертные" выкладки базируются либо на полной некомпетентности, либо на откровенном политическом заказе, уверен он. "НАТО и ШОС - это структуры диаметрально противоположные по своей природе. НАТО - это военный блок, обладающий всеми соответствующими атрибутами: надциональными командными структурами, объединенными воинскими контингентами и прочее. Ничего подобного в ШОС нет и быть не может. И даже если в рамках ШОС работает совещание министров обороны, проводятся совместные учения, но нетрудно заметить, что все они носят исключительно антитеррористическую направленность, - подчеркнул Григорий Логвинов. - Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на их сценарии.