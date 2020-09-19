Григорий Рапота: Союзное государство работает для благополучия белорусов и россиян

Беларусь - четвертый в мире и первый в странах СНГ торгово-экономический партнер России. В прошлом году товарооборот двух стран составил более 35 с половиной миллиардов долларов. Реализуются свыше 60 союзных проектов. Одни из самых крупных - строительство БелАЭС и Ржевского мемориала. Поэтому сегодня очень важно сохранить Союзное государство, так как в первую очередь это касается благополучия людей. Такое мнение нашему телеканалу высказал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.



Дорожные карты, поставки нефти и отмена роуминга - важные темы союзного сотрудничества - обсудим в "Главном эфире" с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Смотрите в это воскресенье в 9 вечера.



