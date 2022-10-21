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Гриппа в Беларуси пока нет, а как обстоят дела с коронавирусом?
Гриппа в Беларуси пока нет, коронавирус продолжает циркулировать, сообщила журналистам доцент кафедры эпидемиологии и микробиологии ГУО "Белорусская медицинская академия последипломного образования" кандидат медицинских наук Оксана Тонко, пишет БелТА.
"Ситуация в стране сейчас достаточно оптимистичная, хорошая. В ходе дозорного эпидемиологического слежения на этой неделе установлено, что продолжается устойчивое снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Но в целом ОРИ осенью есть, и в структуре заболевших превалирует детское население. Около 60 % заболевших - это дети", - сказала Оксана Тонко.
По результатам лабораторных исследований методом флуоресцирующих антител, методом полимеразной цепной реакции в Беларуси выявлена циркуляция негриппозных респираторных вирусов. В частности, установлены вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные, риновирусы и др. "По данным лабораторных исследований, не установлены вирусы гриппа. С помощью метода полимеразной цепной реакции вирусы гриппа в этом сезоне у нас пока не обнаружены", - отметила медик.
Вместе с тем вероятность широкого распространения гриппа в Беларуси в этом эпидемическом сезоне довольно высока, вирус гриппа возвращается в активную циркуляцию, сообщала ранее заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.
В Беларуси продолжается циркуляция SARS-CoV-2, и это подтверждают результаты лабораторных исследований, отметила Оксана Тонко. "То есть проблема существует, и о ней не надо забывать. Конечно, на сегодня процент положительных результатов, полученных в лабораторных условиях с помощью полимеразной цепной реакции, невысокий. Также мы видим, что небольшой процент проб доставляется ежедневно в лаборатории, однако положительные результаты есть. Поэтому профилактика в целом как острых респираторных заболеваний, так и коронавирусной инфекции является сегодня весьма актуальной", - подчеркнула медик.
Продолжается бустерная вакцинация против COVID-19. Если подошло время для очередного бустера, можно одномоментно сделать две прививки - против гриппа и против коронавирусной инфекции. Прививки делают в разные руки и разными шприцами. При желании можно сделать прививки последовательно с перерывом в одну-две недели.
По данным Минздрава на 19 октября, более 6,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. ВОЗ рекомендовала странам достигнуть 70-процентного уровня вакцинации. В Беларуси этот показатель даже превысили: в стране полностью привито более 71 % населения. Значительная часть населения провела бустерную вакцинацию. "На сегодня мы предлагаем повторять бустер раз в полгода одной дозой любой из зарегистрированных в нашей стране вакцин. Все они эффективны, все они безопасны", - отметила Оксана Тонко.
"Самое подходящее время для вакцинации против гриппа - конец октября - начало ноября, чтобы сформировать иммунитет и защитить себя в этом сезоне от заболевания", - заключила медик.
Фото:pixabay.com
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