Гриц: Белорусам не стоит опасаться неконтролируемого роста цен

Указом Президента Беларуси для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6 % процентов. По мнению экспертов, такой показатель является благоприятным и гарантирует белорусам стабильность.

Георгий Гриц, экономический аналитик: "Показатель инфляции сегодня выглядит выше, чем это ощущается в повседневной жизни. При этом уровень золотовалютных резервов, которые обеспечивают устойчивость экономики в целом, остается достаточно благоприятным. Беспокоиться рядовым гражданам из-за возможного неконтролируемого роста цен в таких условиях, скорее всего, нет оснований. Тем более что и глава государства, и правительство уже несколько лет последовательно заявляют: государство будет разумно регулировать цены в рамках рыночной конъюнктуры и следить за стоимостью социально значимых товаров".