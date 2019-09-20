3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гродненская область отмечает 75-летие со дня основания
Торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате, собрали более тысячи зрителей в обновленной областной филармонии. Гостям продемонстрировали основные вехи развития региона и достижения в самых разных сферах: от сельского хозяйства и промышленности до медицины и туризма. Новые имена были внесены и в Книгу славы области. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов Гродненщины. Тематические мероприятия, посвященные юбилею Гродненщины, будут проходить до конца года во всех районах области. Запланированы выставки, научные конференции и концерты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов