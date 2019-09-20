Гродненская область отмечает 75-летие со дня основания

Торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате, собрали более тысячи зрителей в обновленной областной филармонии. Гостям продемонстрировали основные вехи развития региона и достижения в самых разных сферах: от сельского хозяйства и промышленности до медицины и туризма. Новые имена были внесены и в Книгу славы области. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов Гродненщины. Тематические мероприятия, посвященные юбилею Гродненщины, будут проходить до конца года во всех районах области. Запланированы выставки, научные конференции и концерты.



