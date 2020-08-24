Гродненская область по-прежнему удерживает лидерство по урожайности зерновых

Здесь в среднем собирают свыше 41 центнера с гектара. Многие хозяйства уже завершили жатву и приступили к севу ранних озимых культур. О ходе полевых работ в репортаже Юрия Карнеловича.





Хозяйства Гродненской области приступили к севу озимого рапса

Хозяйство имени Кремко в этом сезоне - лидер по намолотам не только в Гродненской области, но и в целом по стране. Урожайность 95 центнеров с гектара и комбайнеры 6-тысячники - яркое тому подтверждение. Правда, почивать на лаврах здесь не собираются. Уже думают о новом урожае.

Сейчас у аграриев не менее жаркая пора. В некоторых хозяйствах только закончили уборку зерновых и сразу же пересели на тракторы. Готовят почву и сеют ранние озимые культуры. Механизатор Александр Говор свой трактор вывел в поля, как только убрали солому. Земля, признается, не терпит простоя. Ведь именно сейчас закладывается зерно рекордных намолотов уже следующего года. Главное все делать строго по технологии.

100 тысяч тонн зерна на счету Шкловского района

К кульминации уборочной кампании близки аграрии Могилевской области. Здесь в лидерах жатвы хлеборобы агрокомбината "Заря" Могилевского района и колхоза "Родина" Белыничского. А накануне чествовали лидеров Шкловского района с намолотом в 100 тысяч тонн зерна. Сельхозпредприятие "Александрийское" завершает жатву. Убрано свыше 85 % полей.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

"Достаточно неплохой урожай вырастили хлеборобы Могилевской области. Он составляет более миллиона тонн. Это в 1,4 раза выше уровня прошлого года, что позволит успешно выполнить задание перед государством. Засыпать семена, обеспечить животноводство фуражом и поднять уровень заработной платы".