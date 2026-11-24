В Гродно выпал снег. "Спецавтохозяйство" областного центра перешло на усиленный режим: техника готова выходить на городские улицы круглосуточно. Сейчас на маршрутах работают 5-6 машин, которые распределяют около 100 т противогололедной смеси. Запасы материалов хранят в крытом помещении, рассчитанном на 1,5 тыс. т.

Франц Почебут, заместитель директора по производству предприятия "Спецавтохозяйство":

"Для работы в зимний период предприятие задействует 64 единицы техники и 10 буксируемых транспортных средств. Уже заготовлено 12,5 тыс. т песчано-соляной смеси, 2200 т чистого песка и запас галита марки "А". Этот реагент используется в центральной части города для превентивной обработки улично-дорожной сети за 3 часа до ухудшения погодных условий".

В этом сезоне предприятие дополнительно закупило агрегаты для распределения песка на тротуарах. На остановках установили ящики с песчано-соляной смесью, чтобы при необходимости обработку могли провести и сами коммунальные службы.