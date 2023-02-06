Гродненские оперативники задержали экстремиста

Он получил четкие инструкции, однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан. Стоит отметить, что любые попытки вступить в подобные формирования будут иметь правовые последствия. Работа будет продолжена.

Дмитрий Кот, начальник отдела УУРУВД Гродненского облисполкома

