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Гродненские оперативники задержали экстремиста

Гродненские оперативники задержали 28-летнего жителя Мостовского района, который пытался вступить в так называемый полк Калиновского. Установлено, что в январе он написал в чат-бот формирования, что хочет принять участие в боевых действиях.

Он получил четкие инструкции, однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан. Стоит отметить, что любые попытки вступить в подобные формирования будут иметь правовые последствия. Работа будет продолжена.
Дмитрий Кот, начальник отдела УУРУВД Гродненского облисполкома

В СК возбуждено уголовное дело за вхождение в состав экстремистского формирования. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

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