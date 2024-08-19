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Гродненские пограничники задержали двух нарушителей с беспилотником самолетного типа
В Гродненском районе задержали двух нарушителей с беспилотником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наГосударственный пограничный комитет.
Как рассказали в ведомстве, гродненские пограничники 17 августа за нарушение пограничного режима задержали двух мужчин в районе населенного пункта Соболяны. Фигуранты планировали осуществить противоправную деятельность на белорусско-литовской границе.
Военнослужащие обнаружили автомобиль, на котором задержанные приехали в пограничную зону. В нем находились беспилотник самолетного типа с пультом управления, ноутбук, бензогенератор, компрессор и товарно-материальные ценности. В отношении правонарушителей начали административный процесс.
Фото: скриншот из видео ГПК
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