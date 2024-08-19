Гродненские пограничники задержали двух нарушителей с беспилотником самолетного типа

В Гродненском районе задержали двух нарушителей с беспилотником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наГосударственный пограничный комитет.

Как рассказали в ведомстве, гродненские пограничники 17 августа за нарушение пограничного режима задержали двух мужчин в районе населенного пункта Соболяны. Фигуранты планировали осуществить противоправную деятельность на белорусско-литовской границе.

Военнослужащие обнаружили автомобиль, на котором задержанные приехали в пограничную зону. В нем находились беспилотник самолетного типа с пультом управления, ноутбук, бензогенератор, компрессор и товарно-материальные ценности. В отношении правонарушителей начали административный процесс.