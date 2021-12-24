Гродненские правоохранители раскрыли крупную сеть самиздата в Беларуси - вырученные деньги пошли на добрые дела

Крупная сеть самиздата не сработала в плюс, как того хотели бы беглые оппозиционеры. Более года правоохранители водили их за нос, выступая в роли якобы исполнителей. При этом все контролировали. На деньги, полученные от Запада, подготовили гуманитарку для беженцев и подарки для детей. Подробности знает Ксения Лебедева.

Вот такие листовки подготовили беглые к референдуму по Конституции. Здесь они рассказывают, как портить бюллетени, как саботировать народное голосование. Но если бы у этих беглых было бы как можно больше возможностей печать вот такие листы, да еще разбрасывать с самолетов, как их предки-нацисты, они бы сделали именно так, чтобы сожрать Беларусь целиком и сразу. Но нет, приходится действовать подпольно: находить БЧБ-курьеров в Telegram, перечислять деньги в криптовалюте и выводить их через веб-кошельки. Но кто-нибудь из тех, кто забросил крючок, задумывался, что сам на него и попадется?

В октябре 2020 года нами была получена информация о том, что представители антибелорусских иностранных центров, которые находятся за рубежом, предпринимают активные попытки поиска граждан, которые могли бы распространять на территории Беларуси различную экстремистскую литературу. В том числе обозначался активный интерес к такому самиздату, как "Гродненское время". Основной площадкой для подбора людей и налаживания контактов какой-то сети распространителей была выбрана площадка в мессенджере Telegram. Получив эту информацию, мы смогли внедриться в эти закрытые сетевые сообщества. Наладить с ними определенные контакты и наладить работу по получению информации, материальных средств для того, чтобы закупать различную бумагу, средства для печати и получать какие-то указания. Оперативный сотрудник правоохранительных структур

Однажды напечатанные 3 тыс. экземпляров из раза в раз фотографировались и отсылались. То есть, один номер свежего номера печатался, ложился наверх стопочки, фотографировалось и отправлялось. Никогда не попросили сфотографировать в развернутом виде. Впечатление такое, что им необходимо было просто отчитываться за денежные средства, которые они направляли на проведение деструктивной деятельности на территории Беларуси. Оперативный сотрудник правоохранительных структур

Иностранные кураторы понимали, что самостоятельно распространить такое количество изданий невозможно. Попросили оборудовать новые тайники, где можно было бы оставлять самиздат. Оперативники, которые вышли на контакт с шатателями режима, так и сделали, но, как потом оказывалось, за газетами никто не приходил. Востребованность этой бумаги нулевая, как и желание участвовать в темных прозападных играх.

Как таковых распространителей на территории области у них не было. Мы полностью владели этой ситуацией. И, по сути дела, выступали той самой сетью распространителей, которую они и искали. Оперативный сотрудник правоохранительных структур

На протяжении всей оперативной комбинации иностранные кураторы требовали определенную отчетность. В частности, чеки за приобретенные товары. Непосредственно фотографии бумаги, картриджей, чернил, других канцелярских принадлежностей. Затруднений предоставление отчетности не вызвало. Фотографии использовались по 2-3-4 раза. И никогда не возникало вопросов, что фотография им уже предоставлялась. Оперативный сотрудник правоохранительных структур

Собственно говоря, заказчик на это очень хорошо покупался. Позитивно оценивал нашу "работу" и продолжал нас снабжать денежными средствами, компенсировал затраты на распространение этой продукции. Оперативный сотрудник правоохранительных структур

Такое ощущение, что их совсем не интересовало, печатаем мы эти газеты… Во-первых, не обращали внимания на детали, во-вторых, они прекрасно видели, что в регионе нет этой газеты, она нигде не всплывала - ни в этих чатах для жизни, она нигде не появлялась. Им надо было отчитываться, что они дают денег, давали сколько просили. Доходило до того, что за упаковку масок $50 у них просили, $45. Никогда они не торговались, хотя объективно всем понятно, что упаковка масок стоит не более 3 рублей. Тем не менее, их устраивало. Оперативный сотрудник правоохранительных структур

Согласно информации, на работу самиздата у змагароў за границей было выделено не менее 1 млн долларов. Так что, разбрасываться чужими деньгами было не тяжело. Но те, к кому они попали в руки, потратили их во благо. Например, таким немудреным образом Евросоюз и компания профинансировали помощь для беженцев. Сенатор Лискович, упоминая о гуманитарной помощи, не забывает и про исполнителей задумки - силовой блок Гродненщины.





На сегодняшний день мы оказали гуманитарной помощи беженцам порядка 200 тонн. Буквально с первого дня откликнулись белорусы на то, что нужно помочь беженцам. И с первых дней начали поступать продукты питания. Поступали от различных структур: от общественных организаций, от предприятий, от депутатского корпуса, от сенаторов. Не остались в стороне силовики, которые помогали вещами, продуктами, детскими игрушками. Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Так, дети одного из социально-педагогических центров Гродно получили в подарок новую мебель.

Это было действительно чудо. Оно исполнилось так быстро, мы даже не ожидали. Потому что буквально вчера нам позвонили сотрудники силовых структур города Гродно и сообщили о том, что у них есть огромное желание исполнить нашу мечту. Притом, что эта мечта может быть большой, требующей определенных затрат. Галина Рутковская, директор социально-педагогического центра Ленинского района г. Гродно

Именно в биткоинах они осуществляли перевод средств, которые нам были необходимы для якобы осуществляемой нами деятельности по распространению самиздата. А мы в свою очередь выводили эти деньги через специально созданный кошелек веб-мани. Основные города, которые их интересуют, это крупные наши города. Предпринимались попытки поиска людей, которые будут распространять. Мы это все видели, все знали. И вмешались в этот процесс на самом раннем этапе. Оперативный сотрудник правоохранительных структур

Судя по всему, это очередная вариация змагароў на тему "как отмыть деньги спонсоров". Ни о какой высокой идее и речи не идет. Были бы деньги, а как отмыть их "бел-чырвона-белая кодла" всегда найдет.

Работа оказалась фикцией, а партнерами - правоохранители, которые умело развели глупцов из-за границы, а на вырученные деньги, если так уместно будет сказать, помогли тем, кому помощь сейчас действительно нужна.