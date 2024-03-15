Гродненские школьники в торжественной обстановке получили свои первые паспорта

День Конституции - это очень важный праздник для нашей страны. Конституция - это документ, по которому мы все живем. И сегодня юные белорусы, получая паспорта, становятся полноправными гражданами нашей страны, получают свои права и, конечно, у них есть обязанности. Главная обязанность, которую они должны сейчас исполнить, - это хорошо учиться, получить профессию и работать на благо нашей страны.

Игорь Бобырь, глава администрации Ленинского района г. Гродно