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Гродненские школьники в торжественной обстановке получили свои первые паспорта

Ко Дню Конституции первые паспорта получили лучшие школьники Гродно. Торжественная церемония прошла в городском Доме культуры.

Приглашены были отличники учебы, победители предметных олимпиад, активные участники общественной, культурной и спортивной жизни. Все они патриоты с огромным потенциалом, и паспорт гражданина Республики Беларусь для ребят - путь во взрослую жизнь с определенными правами и обязанностями.

День Конституции - это очень важный праздник для нашей страны. Конституция - это документ, по которому мы все живем. И сегодня юные белорусы, получая паспорта, становятся полноправными гражданами нашей страны, получают свои права и, конечно, у них есть обязанности. Главная обязанность, которую они должны сейчас исполнить, - это хорошо учиться, получить профессию и работать на благо нашей страны.
Игорь Бобырь, глава администрации Ленинского района г. Гродно

Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным воспитанниками городского Дома культуры.

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