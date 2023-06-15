Гродненцы поймали рекордный улов

"Мы потратили неделю на подготовку и 100 кг корма! Ловили на тигровые орехи, поп-ап, донный бойл. В итоге на крючке два амура - один весом около 13 кг, второй -более 15 кг. Друг выловил амура весом 16,4 кг. Рыбачим мы постоянно. Недавно поставили личный рекорд по ловле карпа (17,6 кг) на водоеме Бросты Гродненского района",- рассказал Евгений Левшик.

