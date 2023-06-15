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Гродненцы поймали рекордный улов

Гродненцы поймали рекордный улов

Личный рекорд недавно поставили участники общественного объединения "Гродненский карповый клуб" Евгений Левшик и Александр Фёдор. Рыбаки поймали амуров весом 15,2 и 16,4 кг, пишет sb.by.

"Мы потратили неделю на подготовку и 100 кг корма! Ловили на тигровые орехи, поп-ап, донный бойл. В итоге на крючке два амура - один весом около 13 кг, второй -более 15 кг. Друг выловил амура весом 16,4 кг. Рыбачим мы постоянно. Недавно поставили личный рекорд по ловле карпа (17,6 кг) на водоеме Бросты Гродненского района",- рассказал Евгений Левшик.

Пойманную рыбу гродненцы отпустили, потому что главная философия "Гродненского карпового клуба" - бережное отношение к природе, а главное правило настоящего "карпятника": "Поймал - отпусти".

Фото из архива Евгения Левшика

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