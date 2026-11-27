"Гродно Азот" продолжает активную модернизацию производственных мощностей. На данный момент на предприятии реализуются два ключевых инвестпроекта, которые позволят значительно укрепить свои позиции на рынке азотных удобрений и повысить эффективность производства.

27 ноября премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время рабочей поездки оценил ход их реализации. Первый - реконструкция цеха "Аммиак-4", которая позволит увеличить суточную производительность до 2,1 тыс. т. Второй - строительство агрегата по выпуску нитрата аммония мощностью 1,5 тыс. т в сутки. Завершить его планируют в 2028 году.

Евгений Гачко, заместитель гендиректора ОАО "Гродно Азот":

"Первый объект - это реконструкция цеха по производству аммиака 4-й очереди. Ориентировочная стоимость проекта - порядка 324 млн белорусских рублей. Важным результатом этой работы стало уменьшение удельного расходного коэффициента природного газа на 1 т выпущенного аммиака. Строительство нитрата аммония - этот проект включен в программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет".

Игорь Ляшенко, гендиректор ОАО "Гродно Азот":

"Гродно Азот" заканчивает текущий финансовый год с выполнением абсолютного большинства доведенных целевых показателей. Потребности сельского хозяйства выполнены в платежном графике, объемы поставлены по ассортименту, график на следующий год согласован. Сейчас идет процесс согласования цен на следующий год в соответствии с новыми нормативными документами по ценообразованию".

На базе "Гродно Азота" продолжилось обсуждение инвестиционных проектов нефтехимической отрасли. К разговору присоединились производители удобрений и химических волокон - предприятия, определяющие развитие нефтехимического комплекса страны.

Участники встречи рассмотрели ход реализации ключевых проектов, обменялись опытом и обсудили дальнейшие шаги по модернизации производств и повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

Также Александр Турчин пообщался с инженерно-техническим составом цеха "Аммиак-4": обсудили зарплату, жилищные и условия труда. Затронули социальные гарантии и кадровые вопросы.