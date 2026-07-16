Гродно отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Гродно 16 июля отмечает одну из значимых дат в своей истории - День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ровно 82 года назад, 16 июля 1944 года, в ходе стратегической операции "Багратион" советские войска вошли в Гродно и освободили правобережную часть города. Оккупация, длившаяся 1127 дней, стала одной из самых трагичных страниц его истории. Бои были ожесточенными. Противник превратил город в мощный укрепрайон, однако благодаря мужеству советских солдат удалось не только выбить врага, но и сохранить многие исторические здания и памятники. Полностью город был очищен от оккупантов спустя несколько дней - 24 июля.

День освобождения объединяет поколения. По всему городу пройдут памятные митинги, церемонии возложения цветов, тематические выставки, концерты и выступления творческих коллективов. Для жителей Гродно эта дата остается символом мужества, памяти и Великой Победы.