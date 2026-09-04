Гродно символично отметил первое летописное упоминание 1128 года

Гродно масштабно отмечает день рождения. Городу над Неманом исполняется 898 лет.

Празднование началось с разговора о будущем областного центра и, в частности, об одном из ключевых направлений его развития - туризме. Форум "Туристический диалог" собрал представителей туристической отрасли, органов власти и бизнеса.

Историческое наследие, событийные проекты, промышленный и гастрономический туризм становятся частью экономики Гродно. Только за 2025 год в городе появилось более 500 новых мест размещения, а в I полугодии 2026-го количество гостей в гостиницах увеличилось почти на 50 %.

Новые перспективы власти связывают и с модернизацией аэропорта Гродно. Здесь обновляют инфраструктуру и навигационное оборудование.

Дмитрий Михальский, зампредседателя Гродненского горисполкома: "Гродно - один из самых привлекательных туристических городов Беларуси, это подтверждает статистика. Мы в два раза превысили доковидный экспорт туристических услуг. Город популярен по посещению торговых центров и оказанию медицинских услуг. По-прежнему предлагаем инвесторам объекты, которые позволят увеличить количество мест проживания, одним из них является выставленная на торги бывшая гостиница".

От перспектив развития к истории, без которой невозможно представить современный Гродно. 4 сентября состоялась церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера.

Время ее начала выбрали символично - 11 часов 28 минут. Эти цифры отсылают к 1128 году, когда Гродно впервые упоминается в летописях.

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета: "Мы всегда будем помнить всех тех, кто сражался и отдал свою жизнь за независимость Беларуси. Лучше города нет. Мы его любим, и многие тысячи туристов, которые посещают Гродненский край, получают удовлетворение от нашего гостеприимства".

Еще одна страница праздничной программы связана с культурным и кинематографическим потенциалом города. На Аллее кино открыли новую памятную плиту, посвященную сериалу "ГДР", съемки которого проходили в том числе в историческом центре Гродно. Городская архитектура и узнаваемый исторический облик все чаще становятся востребованными кинематографистами, а участие в крупных проектах одновременно работает на узнаваемость Гродно далеко за пределами Беларуси.