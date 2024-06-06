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Гродно готов принять XIV Республиканский фестиваль национальных культур

На главной сцене Республиканского фестиваля национальных культур проходят репетиции артистов. Обустраиваются национальные подворья, где гости будут знакомиться с культурой диаспор и пробовать национальную кухню. Масштабный культурный форум пройдет в Гродно на протяжении трех дней. 7-8 июня в областном центре, а третий день примет Августовский канал. В этом году на фестиваль приедут представители 36 национальностей.

На протяжении трех дней гостей также ожидают выставки, круглые столы и ярмарки.

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