Гродно готовится к Фестивалю национальных культур

У нас 156 национальностей, из них порядка 25 объединены в соответствующие 205 общественных организаций. Это очень хороший, интересный аспект. Именно в Фестивале культур народов Беларуси и принимает активное участие порядка 30 наших диаспор. Они активные. Они наши белорусы, но с определенными особенностями, что, собственно, они и будут демонстрировать.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси