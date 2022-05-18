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Гродно готовится к Фестивалю национальных культур
XIII Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Гродно в первые выходные июня. Сейчас ведется активная подготовка к форуму. Сегодня в заседании оргкомитета принял участие вице-премьер Игорь Петришенко. Он ознакомился с программой фестиваля, осмотрел основные локации. В этом году в Гродно приедут представители 31 национальности, проживающие в Беларуси. Участники покажут свои культуру, костюмы, кухню и ремесленное мастерство. Проходить фестиваль будет три дня. Запланировано театрализованное шествие, будут высажены деревья на Аллее дружбы. И, конечно, выставки, концерты и мастер-классы с национальным колоритом.
У нас 156 национальностей, из них порядка 25 объединены в соответствующие 205 общественных организаций. Это очень хороший, интересный аспект. Именно в Фестивале культур народов Беларуси и принимает активное участие порядка 30 наших диаспор. Они активные. Они наши белорусы, но с определенными особенностями, что, собственно, они и будут демонстрировать.
Фестиваль национальных культур стал одним из брендов Гродно. Впервые он прошел в 1996 году и проводится каждые два года. В 2020 из-за пандемии фестиваль был перенесен.
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