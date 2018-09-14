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Гродно готовится к празднованию 890-летия
Главные торжества развернутся в субботу, но уже сегодня горожане получили долгожданные подарки. В густонаселенном микрорайоне начал работу новый детский сад, а в центре Гродно открылся очередной дом семейного типа. А на улицах появились уникальные арт-объекты.
Какие еще сюрпризы ожидаются - расскажет Юрий Карнелович. Самым знаковым подарком для маленьких жителей нового микрорайона Ольшанка стало открытие детского сада. Этого события ждали без преувеличения все молодые семьи. На протяжении нескольких лет здесь активно строили жилье, а вот инфраструктура не развивалась. Местные дошкольные учреждения были переполнены, и детей приходилось возить за несколько километров на общественном транспорте. Новый детский сад способен принять сразу 230 воспитанников.
Новый детский сад обещают сделать оздоровительно-образовательным центром нового микрорайона. Для ребят здесь будут работать музыкальный, тренажерный и хореографический залы. А также бассейн и компьютерный класс.
Еще одним подарком для города стал вот этот дом семейного типа. Его хозяева воспитывают 8 детей, 4 из которых приемные. Это уже 6 подобное заведение в областном центре.
Комфортабельный двухэтажный коттедж возведен практически в центре города всего за несколько месяцев. Здесь есть все необходимое: мебель, посуда, бытовая техника. Родители-воспитатели Наталья и Андрей Мушинские уже в ближайшее время планируют пополнение своей большой семьи.
Торжества же, приуроченные к 890-летию Гродно, начнутся уже завтра с самого утра. Город превратится в одну большую концертную площадку. Для гостей организуют фестиваль сыра, спортивные соревнования, откроется Аллея славы. А финальным аккордом станет праздничный салют.
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