Гродно готовится включить новогоднюю иллюминацию

15 километров светодиодных гирлянд и около тысячи живых елей. Гродно готовится включить праздничную иллюминацию. В этом году для горожан собрали новые светящиеся конструкции, которыми украсят центральную площадь и парк Жилибера. Всего же по областному центру зажгут 80 тысяч светодиодных лампочек. Будут украшены кольцевые транспортные развязки и главные улицы и проспекты Гродно. Зажжется иллюминация и на деревьях.