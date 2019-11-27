3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Гродно готовится включить новогоднюю иллюминацию
15 километров светодиодных гирлянд и около тысячи живых елей. Гродно готовится включить праздничную иллюминацию. В этом году для горожан собрали новые светящиеся конструкции, которыми украсят центральную площадь и парк Жилибера. Всего же по областному центру зажгут 80 тысяч светодиодных лампочек. Будут украшены кольцевые транспортные развязки и главные улицы и проспекты Гродно. Зажжется иллюминация и на деревьях.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов