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Гродно напоминает одну большую концертную площадку под открытым небом
Перенесемся в Гродно. Город весь погрузился в праздник и напоминает одну большую концертную площадку под открытым небом.
Рассказывает Юрий Карнелович (прямое включение). Гродно поздравляет всех с Днем Великой Победы. В городе торжества стартовали с автомотопробега. Его участники посетили мемориалы и памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
Центральным местом празднования стал городской парк Жилибера
Здесь прошел торжественный митинг и парад войск Гродненского гарнизона. Практически в каждом микрорайоне работают интерактивные площадки. О быте и героических подвигах местных жителей рассказывают на "Партизанской поляне". Узнать, в каких тяжелых условиях приходилось работать медикам на передовой, можно в "Военном госпитале". Здесь постарались в точности воссоздать атмосферу, которая царила в медсанчасти на передовой. Гулянья в Гродно в самом разгаре. На многочисленных концертных площадках в режиме нон-стоп сменяют друг друга артисты и музыкальные коллективы. Развернулся город мастеров. А мы вместе с горожанами и гостями Гродно продолжаем находиться в центре праздничных событий.
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