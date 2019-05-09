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Гродно напоминает одну большую концертную площадку под открытым небом

Перенесемся в Гродно. Город весь погрузился в праздник и напоминает одну большую концертную площадку под открытым небом.

Рассказывает Юрий Карнелович (прямое включение). Гродно поздравляет всех с Днем Великой Победы. В городе торжества стартовали с автомотопробега. Его участники посетили мемориалы и памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Центральным местом празднования стал городской парк Жилибера

Здесь прошел торжественный митинг и парад войск Гродненского гарнизона. Практически в каждом микрорайоне работают интерактивные площадки. О быте и героических подвигах местных жителей рассказывают на "Партизанской поляне". Узнать, в каких тяжелых условиях приходилось работать медикам на передовой, можно в "Военном госпитале". Здесь постарались в точности воссоздать атмосферу, которая царила в медсанчасти на передовой. Гулянья в Гродно в самом разгаре. На многочисленных концертных площадках в режиме нон-стоп сменяют друг друга артисты и музыкальные коллективы. Развернулся город мастеров. А мы вместе с горожанами и гостями Гродно продолжаем находиться в центре праздничных событий.

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