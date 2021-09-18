Гродно отмечает День города и День народного единства

В Беларуси продолжают отмечать День народного единства. К праздничному марафону сегодня присоединился Гродно. Городу 893 года. Правда, коррективы в торжества внесла погода. Из-за сильного ливня были отменены массовые уличные гулянья. Но гродненцы все равно не остались без подарков. В центре города - на площади Тызенгауза - открылся новый арт-объект "Скамья архитекторов". Это место обещает стать модной фотозоной. Продолжились торжества на площади Ленина. Здесь чествовали горожан, которые в этом году получили звание "Почетный гражданин Гродно". А местные артисты подготовили музыкальную программу.