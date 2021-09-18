ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гродно отмечает День города и День народного единства

В Беларуси продолжают отмечать День народного единства. К праздничному марафону сегодня присоединился Гродно. Городу 893 года. Правда, коррективы в торжества внесла погода. Из-за сильного ливня были отменены массовые уличные гулянья. Но гродненцы все равно не остались без подарков. В центре города - на площади Тызенгауза - открылся новый арт-объект "Скамья архитекторов". Это место обещает стать модной фотозоной. Продолжились торжества на площади Ленина. Здесь чествовали горожан, которые в этом году получили звание "Почетный гражданин Гродно". А местные артисты подготовили музыкальную программу.

Концерт ко Дню народного единства

Ко Дню города и ко Дню народного единства сегодня был приурочен и автопробег патриотов. Несколько десятков машин с национальными флагами проехались по знаковым местам Гродно, в том числе и по улице 17 Сентября. Финишировал автомарафон у Кургана Славы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все