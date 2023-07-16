Гродно отмечает День освобождения от фашистских захватчиков

Гродно отмечает 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков, пишет БЕЛТА.

Торжественный митинг прошел у памятника, установленного на братской могиле советских воинов и партизан в городском парке им.Жилибера. В митинге приняли участие председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель, первый заместитель председателя облисполкома Юрий Валеватый, председатель областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Виктор Лискович, генеральный консул Российской Федерации в Гродно Павел Морозов, представители трудовых коллективов, молодежь. Почетными участниками митинга стали ветераны.

"В результате трехдневных ожесточенных боев за освобождение Гродно 79 дет назад, 16 июля 1944 года, были разбиты соединения противника и полностью уничтожена гитлеровская дивизия, - сказал Андрей Хмель. - Дорогой ценой досталась эта победа. В День освобождения Гродно по традиции мы идем к священным местам поклониться светлой памяти воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, выразить глубокую признательность ветеранам, всем, кто в сражениях отстоял честь и независимость родной земли".

Человек живет, пока помнит о прошлом своей Родины, о людях, проложивших дорогу в будущее, подчеркнул Андрей Хмель. Подвиг воинов-освободителей дал нам возможность жить, развиваться, идти вперед. Сегодня как никогда важно понимать, что мирное небо над головой мы сможем сохранить, только когда мы едины.

Герои Советского Союза Юрий Ивлиев, Ольга Санфирова, лейтенант Сергей Смирнов, партизан Василий Бибич, подпольщица Ольга Соломова - 44 сына и дочери советского народа захоронены в братской могиле в центральном парке Гродно. В их честь и в память обо всех, кто отстоял наше будущее, горит вечный огонь. Их именами названы улицы, школы и гимназии, пограничные заставы и музеи. Память героев участники митинга почтили минутой молчания, а к обелиску возложили цветы и венки.