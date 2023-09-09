Гродно празднует 895-летие

Кроме Минска, день рождения сегодня празднует еще один город Беларуси. Гродно - 895 лет! Фестиваль уличного искусства, модные показы под открытым небом, праздник цветов и выступления клубов реконструкторов. Под торжества отвели весь исторический центр города. Девиз праздника - "Гродно - одна семья". Детские и семейные интерактивные локации разместились в центральном городском парке. Здесь же проходит пленэр юных художников. А еще праздник обещает стать самым музыкальным. Сразу на нескольких сценических площадках в режиме нон-стоп выступают лучшие артисты и коллективы областного центра.