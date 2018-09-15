Гродно празднует свой 890-летний юбилей

Торжества на центральных улицах города идут уже с самого утра. Гостей будут развлекать уличные музыканты и коллективы. Запланировано открытие Аллеи славы. А на центральной площади развернется аппетитный фестиваль сыра, где можно будет попробовать продукцию предприятий города. А еще в программе многочисленные спортивные соревнования и огненное шоу. Финальным аккордом станет праздничный салют.