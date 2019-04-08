3.54 BYN
3.26 BYN
3.41 BYN
Громкая история с залоговыми авто получила продолжение
Напомним, в прошлом году за делом залоговых авто внимательно следили и российские банки, и сотни таких же обманутых белорусских водителей, которые из-за отсутствия информации приобрели машину с непогашенным кредитом. Тогда суд вынес приговор в пользу пострадавших водителей. И вот сейчас нашим корреспондентам стало известно, что в отношении некоторых сотрудников банка - единственного, который подал иск на покупателей, - возбуждены уголовные дела за фиктивное оформление залогов. Владимир Королев пообщался с пострадавшими и изучил решение Московского городского суда.
Белорусские водители, которые купили несколько лет назад залоговые авто, по-прежнему ездят на свой страх и риск.
Не установлено, сколько фиктивных залоговых авто оказалось в Беларуси
Сколько таких поддельных кредитов было выдано сотрудниками банка, неизвестно. Равно как и не установлено, сколько фиктивных залоговых авто оказались в Беларуси. А пока владельцы машин с обременением вынуждены ездить на свой страх и риск. А при продаже обязательно извещать нового владельца о залоге, в противном случае, по Уголовному кодексу нашей страны, он сам рискует стать мошенником.