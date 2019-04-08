Громкая история с залоговыми авто получила продолжение

Напомним, в прошлом году за делом залоговых авто внимательно следили и российские банки, и сотни таких же обманутых белорусских водителей, которые из-за отсутствия информации приобрели машину с непогашенным кредитом. Тогда суд вынес приговор в пользу пострадавших водителей. И вот сейчас нашим корреспондентам стало известно, что в отношении некоторых сотрудников банка - единственного, который подал иск на покупателей, - возбуждены уголовные дела за фиктивное оформление залогов. Владимир Королев пообщался с пострадавшими и изучил решение Московского городского суда.