Наступает сезон громких премьер. "Первый информационный" телеканал берет новый рубеж. Запрос аудитории на документальные форматы, авторскую аналитику и громкие расследования услышан. Зрителя порадуют целой плеядой новых проектов от нестандартного авторского пула.

Конечно, в эфире продолжат свое вещание и нашумевшие проекты, которые появились в межсезонье.

Современное информационное пространство - это тысячи вариантов, где искать информацию. Собираем ее в телефоне, в ноутбуке, что-то записываем, но цельную картину помогает собрать телевизор, как настоящий собеседник, который приглашает к разговору. А есть телеканал, который умеет воедино собирать всю информационную картину, где каждый новый проект - это ответ на вопрос, который мы даже не знали, как задать. Ну что, нажмем на пятую кнопку и узнаем, какие новинки сезона подготовил "Первый информационный".

"Первому информационному" исполнилось два года. За это время на его счету около 120 оригинальных проектов, а 92 % контента было создано в Беларуси.

Для "Первого информационного" понятие "новый сезон" - это не просто слово, а образ жизни. Только с января 2026 года канал запустил 10 экспертных проектов. Однако и к новому телевизионному году он подходит с новыми стратегиями.

Первая из них - объяснить мир.

Пять серий - пять ударов по американским идеалам. Виктория Сенкевич расскажет о том, как "ржавый пояс" превратился в кладбище отраслей, кто и зачем покушался на американских президентов и как Вашингтон выстраивал отношения с Минском - от времен холодной войны до наших дней. Премьера состоится 6 октября.

"Это абсолютно эксклюзивные материалы", - сказала заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный" Виктория Сенкевич.

По ее словам, проект состоит из серии документальных фильмов, снятых в Америке. Съемочная группа побывала на всех локациях, где были убиты президенты США, побывала в Капитолии и прошла по заброшенным кварталам Детройта - города "ржавого пояса".

Виктория Сенкевич отметила, что в картину вошли самые интересные и эксклюзивные свидетельства американских спикеров. Сейчас материал находится в монтаже и выйдет в эфир в новом сезоне.

В ноябре зрителей ожидает захватывающий цикл документальных фильмов "Игра без правил". Екатерина Тихомирова, автор и ведущая этого цикла, расскажет о нарушениях прав человека, совершенных странами Запада и НАТО.

В своих фильмах Екатерина не будет использовать эмоциональные аргументы, только факты и свидетельства очевидцев. Она уже начала работу над ними в Калининградской области. Зрители смогут увидеть уникальные материалы, которые автор готовит лично.

"Правила, которые нам навязывают, писаны на крови", - заявила ведущая телеканала "Первый информационный" Екатерина Тихомирова.

По ее словам, по итогам Второй мировой войны миропорядок должен был стать устройством справедливого мира, однако, этого не произошло. Сегодня, отметила она, идут глобальные войны и нарушаются права человека теми, кто диктует, как жить и по каким правилам играть.

Екатерина Тихомирова сообщила, что проект "Игра без правил" рассчитан пока на 15 серий, которые телеканал готовит в самое ближайшее время.

От взгляда со стороны - к взгляду изнутри. В авторской рубрике "Вечерний Мамыкин" бывший евродепутат, который десять лет наблюдал за демократией изнутри, теперь делится своими наблюдениями с нами. Он не стесняется в выражениях, говоря об абсурде, некомпетентности и истинном смысле "прав и свобод".

С 30 сентября, по средам, вы сможете услышать эту интересную программу.

"Белорусское телевидение и "Первый информационный" давно отличаются широчайшей палитрой мнений и тем, которые можно обсуждать", - сказал ведущий телеканала Андрей Мамыкин.

По его словам, навскидку трудно назвать тему, которую нельзя было бы со всех сторон разобрать в прямом эфире. В числе таких тем он назвал политические заявления, экономическую политику, а также военные проекты Прибалтики и Европейского союза - через призму личного восприятия.

Вторая стратегия для тех, кто не только любит получать знания, но и стремится к активным действиям. В утреннем эфире вы услышите настоящие алгоритмы по тайм-менеджменту, чек-апам и лайфстайлу от человека, который не только знает о них, но и умеет применять на практике. Этот человек даже американские идеалы разложил по полочкам.

"В жизни женщин всегда есть работа во вторую смену. Когда на работе все организовала, пришла домой, и для семьи ты и финансовый директор, и бухгалтер, и продюсер, и организатор всего", - сказала заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный" Виктория Сенкевич.

По ее словам, новый материал как раз для тех, кто хочет выстроить эти роли четко и понятно. В эфире она разберет, как организовать такую "вторую смену" без хаоса.

Этот проект стремительно ворвался в ленты мессенджеров, собрав миллионы просмотров. Эта 20-серийная интернет-ревизия уже помогла многим людям разобраться в важных жизненных вопросах.

Слоган проекта прост: "С вас - тикток, с нас - проверка, за вами - ответственность".

"В новый сезон мы входим достаточно опытными. 20 выпусков позади", - сказала специальный корреспондент телеканала "Первый информационный" Анастасия Бенедисюк.

По ее словам, программа нужная: были случаи, когда сюжеты реально помогли людям. В частности, после обращения в эфире населенному пункту дали транспортное сообщение.

"Для кого-то это может быть мелкий вопрос, но для людей в маленькой деревне это, наверное, самое важное, что должно было быть для них в тот момент", - отметила она.

"Если вы пишете, то пишите, пожалуйста, правду. Это все равно всплывет рано или поздно", - напомнила корреспондент телеканала "Первый информационный" Дарья Рачко слова Натальи Эйсмонт.

По ее словам, все, что выносят в публичное поле, там же и разбирают. Телеканал намерен разбираться с такими материалами так же открыто.

В центре любой новости стоит человек и его судьба. Наши журналисты с особым вниманием относятся к белорусским женщинам, которые всегда в тренде. Авторский проект Анны Эйсмонт "Женщины и спорт", который уже десять лет выходит в эфир, расширяет свои границы. В новом сезоне мы расскажем не только о знаменитых спортсменках, но и о тех, кто стоит за кулисами их побед.

"Наши женщины-спортсменки такие сильные, и они рассказывают об этом очень откровенно", - сказала специальный корреспондент телеканала "Первый информационный" Анна Эйсмонт.

По ее словам, героини говорили о своих метаморфозах и переживаниях.

"Все остались предельно открытыми перед камерой. Я считаю, что это очень важно. Для меня это самое главное и самый большой комплимент", - подчеркнула она.

Выходные - это прекрасное время для новых и интересных знакомств. Проект "ОНА" приглашает вас в увлекательное путешествие по жизни замечательных женщин, чьи имена известны в Беларуси.

Эти удивительные героини готовы поделиться своими личными историями, раскрыть секреты лидерства, а также рассказать о том, как создать сильную команду и о многом другом.

"Мы хотим, чтобы зритель напитался умными мыслями и жизненным позитивом", - сказала начальник отдела репортеров главной дирекции телеканала "Первый информационный" Алеся Высоцкая.

Она уверена, что многие героини станут для зрителей вдохновением, мотиватором и даже ориентиром в жизни.

"Это женщины, которые не выгорают никогда. Они всегда знают, что делать, умеют принимать решения и успешны чаще всего и в семье, и на работе", - сказала начальник отдела продюсеров главной дирекции телеканала "Первый информационный" Катерина Шибко.

И наконец, четвертая стратегия - распространять правду о Беларуси не только на местном уровне, но и на глобальном. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Наш шеф из Пекинского бюро Ярослав Даниленко уже разрушает стереотипы о Китае, но мы не намерены останавливаться на достигнутом.

Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании:

"Показывать, конечно, есть что. И в новом сезоне мы не ограничимся только традиционными выпусками новостей. У нас запущен еженедельный цикловой проект на "Первом информационном". Но в ближайшее время, я надеюсь, что на базе представительства у нас появится еще и небольшая телевизионная студия, которая нам позволит еще ярче, еще шире и, самое главное, в разных форматах показывать то, что происходит в Китае".

Ну что, остаемся на кнопке. И это ведь только часть. Документалистика, аналитика, полезные советы, расследования, проект "Женщины и спорт" и новые горизонты. Это новый сезон "Первого информационного".