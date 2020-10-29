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Громкие кадровые назначения: три помощника президента и министр внутренних дел
Начнем с громких и неожиданных кадровых назначений. Они коснулись силового блока и помощников президента по регионам. И такая ротация вызвана требованием времени.
Чувствуя и зная ситуацию в стране, Александр Лукашенко усилил те регионы, где это требовалось. При этом обозначил акцент - функционал помощников значительно расширят. Кроме кадровой работы, они будут помогать обеспечивать общую безопасность. При этом прямое взаимодействие с президентом. Помощник действительно должен стать инспектором в регионе.
Итак, три новых помощника. Причем двое из них отправятся исполнять новые обязанности в новых званиях - генерал-лейтенантов милиции. Это Александр Барсуков - он теперь помощник по Минску. И Юрий Караев, который направлен на еще одно важнейшее для страны направление – в Гродненскую область. Валерий Вакульчик отныне помощник по Брестской области (это, кстати, его родной регион).
А министром внутренних дел назначен Иван Кубраков, до этого дня возглавлявший столичную милицию. В руководстве МВД это один из самых молодых и перспективных генералов. Звание генерал-майора получил в 43 года. Все подробности в наших выпусках.
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