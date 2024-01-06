Громкие события новогодней ночи в мире, а также кто вошел в новый год со старыми проблемами? Детали - в "Таблице Менделевой"

Начало 2024-го ознаменовали массовые беспорядки в странах ЕС. В Германии, например, новогодняя ночь закончилась массовыми беспорядками и задержаниями. Беспредельщики жгли машины и грабили магазины. Не отстают и США. В Лос-Анджелесе праздничная вечеринка закончилась кровавой стрельбой. О громких событиях новогодней ночи и предсказании перуанских шаманов на год - детали в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Празднования Нового года растянулись по всему земному шару. Первыми праздник встретили жители Кирибати, а последними в 2024-й вступили жители Гавайев и островов американского Самоа. В попытках "раздраконить" символ года: чем отличились обитатели европейского сада? Чучело какого политика избивали испанцы? В худших американских традициях: праздник не обошелся без стрельбы? Кто вошел в новый год со старыми проблемами и что предсказали перуанские шаманы?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Новогодний огонек по-европейски. Жгли не только бенгальские огни. В Берлине буйная новогодняя ночь ознаменовалась 390 арестами и 54 ранеными. Во время беспорядков пиротехнику запускали прямо в толпу.

А в Лейпциге толпа забросала камнями и петардами общественные места и отделение полиции. В Нидерландах новогодняя ночь стала "ночью неприемлемого насилия". Об этом в интервью телекомпании NOS сообщил представитель правоохранительных органов. В канун праздника местная полиция задержала более 200 хулиганов. Беспредельщики бросали фейерверки в прохожих и полицейских. Отожгли и французы. В первые часы января местные вандалы сожгли более 770 автомобилей.

Испанцы начали год с избиения. Выбивали дух из подвешенной пиньяты - прямо перед штабом партии премьера. К слову, кукла для битья тематическая, олицетворяла самого премьера Педро Санчеса.

По-настоящему тревожным начало года стало в Японии. 1 января в префектуре Исикава произошла серия землетрясений. Была объявлена угроза цунами. Волны достигли прибрежных зон всего через несколько минут после первых подземных толчков.

Тряска была такой сильной, что я боялся за свою жизнь. Из-за предупреждения о цунами мы выбежали из дома, неся на руках маленького внука. Мы отправились в небольшое святилище на вершине холма, но огромные каменные ворота святилища рухнули. Синхрон Сакано, местный житель (Япония)

В худших американских традициях: трагедией закончилась новогодняя вечеринка в центре Лос-Анджелеса. Два человека погибли на месте, восемь ранены и попали в больницу. К слову, вопросы вооруженного насилия все острее стоят в США. К 2024-му Штаты подошли с кровавой статистикой. В прошлом году в стране зафиксировали не менее 650 случаев массовой стрельбы. Установлен абсолютный исторический рекорд и по притоку незаконных мигрантов. По сообщениям Fox News, количество пересекших границу между Мексикой и США в декабре превысило 302 тысячи человек. Внутренние проблемы разрастаются, но их предпочитают игнорировать, уступая место "более важным инфоповодам".

Перуанские шаманы провели ежегодный обряд, в котором поприветствовали наступающий год. Во время церемонии ведуны благословили политиков, а также узрели в 2024-м в мире землетрясения и другие стихийные бедствия.