Громкие заявления и предельно откровенная дискуссия - таким получился разговор в Овальном зале парламента

Именно парламентарии стали инициаторамиразговора в Овальном зале. Участников этой беседы мы пригласили сегодня к нам в студию "Панорамы". Наш обозреватель Илона Красутскаяпобеседовала с депутатом Палаты представителей Светланой Горваль и сенатором Сергеем Рачковым (видео).