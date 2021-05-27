ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Громкие заявления и предельно откровенная дискуссия - таким получился разговор в Овальном зале парламента

Именно парламентарии стали инициаторамиразговора в Овальном зале. Участников этой беседы мы пригласили сегодня к нам в студию "Панорамы". Наш обозреватель Илона Красутскаяпобеседовала с депутатом Палаты представителей Светланой Горваль и сенатором Сергеем Рачковым (видео).


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все