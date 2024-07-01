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Громкий процесс продолжается: в Минске судят должностных лиц по делу об убийстве Семена Таратуты из Слуцка
Громкий процесс по делу семьи Таратутаиз Слуцка продолжается. На этот раз на скамье подсудимых должностные лица, которые допустили смерть трехлетнего ребенка. Сегодня суд Минского района рассматривает дело о служебной халатности и бездействии.
Напомним, малыша до смерти избили его собственные родители. Отца приговорили к смертной казни, мать - к 25 годам колонии. В отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении должностных лиц, не предотвративших трагедию. На скамье подсудимых следователь и начальник инспекции по делам несовершеннолетних из Слуцка.
Как сегодня отметил на заседании гособвинитель, начальник ИДН знал, что дети находятся в социально опасном положении, он должен был каждый месяц посещать семью, информировать соцслужбы, но должная работа не проводилась.
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