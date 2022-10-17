Громкое дело о терроризме в Гродно - подробности у Ксении Лебедевой

Сегодня Гродненский областной суд огласил приговор по резонансному делу о терроризме. На скамье подсудимых - 12 обвиняемых, среди которых Николай Автухович. Судебное следствие длилось с 18 мая. Все фигуранты включены в террористический список КГБ. За судебным заседанием следит Ксения Лебедева. Она на связи со студией.

Взрывчатка, огнестрельное оружие разных модификаций и калибров - приобретение всего этого на Украине, в частности, в зоне боевых действий, и незаконное перемещение в Беларусь, чтобы здесь массово организовывать террористические акты - в конце 2020 года этим занимался Николай Автухович и его группа. Задачей его банды была дестабилизация ситуации в Беларуси, запугивание мирного белорусского населения, насильственный способ смены власти.

В Гродно огласили приговор группе Автуховича

Сегодня в Гродно закончился громкий судебный процесс. Главарю банды - 25 лет, его троим соучастникам - 20 лет, остальным -19, 18,17 и 6 лет заключения.

Людмила Герасименко, гособвинитель по делу банды Автуховича: Автуховичу и иным 9 участникам преступной организации инкриминировано в разном сочетании: создание преступной организации и участие в ней, покушение на захват государственной власти неконституционным путем, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконное их перемещение через границу, акты терроризма, приготовление к ним, разжигание социальной вражды и розни, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Несмотря на непризнание вины, стороной обвинения суду представлены доказательства, которые полностью подтверждают виновность обвиняемых. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.