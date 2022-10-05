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Громкую историю задержания банды грабителей из Барановичей смотрите в профессиональный праздник работников уголовного розыска

Найти и задержать преступника, распутать самые запутанные дела, отыскать пропавших людей. Сотрудники уголовного розыска 5 октября отмечают профессиональный праздник. Это одно из наиболее значимых подразделений МВД. Погони, перестрелки, засады - лишь та часть работы, которую показывают в кино. А ведь за каждым делом детальная проработка всех нюансов. Один из последних примеров работы белорусских оперативников - задержание банды грабителей в Барановичах. Организованная группа на протяжении нескольких лет вламывалась в дома жителей райцентра. Конспирация и четкое планирование позволяли скрываться от сыщиков, но в итоге всех злоумышленников задержали.


В 2017 году на территории Барановичей проявила себя преступная группа, которая держала весь город в страхе и совершала разбойные нападения. Впервые они совершили разбойное нападение на жилой дом. В ночное время суток проникли на территорию дома, связали потерпевшую и требовали у нее крупную сумму денег. Это местные жители города Барановичи, которые скрывали свои следы, общались через мессенджеры, старались вместе быть вместе, чтобы не вызвать подозрения.
Андрей Бурдь, первый замначальника отдела внутренних дел Барановичского горисполкома - начальник криминальной милиции

О работе сотрудников уголовного розыска, а также об истории задержания банды грабителей из Барановичей смотрите 5 октября вечером на "Беларусь 1".

Фото:gs.archives.gov.by

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