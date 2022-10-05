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Громкую историю задержания банды грабителей из Барановичей смотрите в профессиональный праздник работников уголовного розыска
Найти и задержать преступника, распутать самые запутанные дела, отыскать пропавших людей. Сотрудники уголовного розыска 5 октября отмечают профессиональный праздник. Это одно из наиболее значимых подразделений МВД. Погони, перестрелки, засады - лишь та часть работы, которую показывают в кино. А ведь за каждым делом детальная проработка всех нюансов. Один из последних примеров работы белорусских оперативников - задержание банды грабителей в Барановичах. Организованная группа на протяжении нескольких лет вламывалась в дома жителей райцентра. Конспирация и четкое планирование позволяли скрываться от сыщиков, но в итоге всех злоумышленников задержали.
В 2017 году на территории Барановичей проявила себя преступная группа, которая держала весь город в страхе и совершала разбойные нападения. Впервые они совершили разбойное нападение на жилой дом. В ночное время суток проникли на территорию дома, связали потерпевшую и требовали у нее крупную сумму денег. Это местные жители города Барановичи, которые скрывали свои следы, общались через мессенджеры, старались вместе быть вместе, чтобы не вызвать подозрения.
О работе сотрудников уголовного розыска, а также об истории задержания банды грабителей из Барановичей смотрите 5 октября вечером на "Беларусь 1".
Фото:gs.archives.gov.by
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