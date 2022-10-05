Громкую историю задержания банды грабителей из Барановичей смотрите в профессиональный праздник работников уголовного розыска

В 2017 году на территории Барановичей проявила себя преступная группа, которая держала весь город в страхе и совершала разбойные нападения. Впервые они совершили разбойное нападение на жилой дом. В ночное время суток проникли на территорию дома, связали потерпевшую и требовали у нее крупную сумму денег. Это местные жители города Барановичи, которые скрывали свои следы, общались через мессенджеры, старались вместе быть вместе, чтобы не вызвать подозрения.

Андрей Бурдь, первый замначальника отдела внутренних дел Барановичского горисполкома - начальник криминальной милиции