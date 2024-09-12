Гросси: БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности

Сразу после встречи с Президентом Беларуси Рафаэль Гросси отправился на Белорусскую АЭС. И сегодня еще раз подтвердил, что станция соответствует всем необходимым требованиям безопасности.

Диалог с МАГАТЭ будет продолжен и дальше. Об этом в том числе говорили на площадке под Островцом. А еще ознакомились с тем, как организована работа ключевых подразделений.

Рафаэль Гросси работал 1 октября на БелАЭС свыше двух часов, программа была плотной и насыщенной. Сначала были переговоры, где стороны сверили часы и утвердили необходимость дальнейшего диалога. Он будет продолжен, потому что Беларусь всегда к нему открыта. Затем было посещение учебно-тренировочного центра, где готовят кадры и отрабатывают реакцию на внештатные ситуации. Там работали недолго. Самый большой интерес экспертов вызвало сердце станции.

Программу визита построили на принципах открытости и диалога. Подробно рассказали обо всех процессах, как готовят кадры и обеспечивают безопасность. Показали ключевые объекты станции: центральный пульт управления и турбинное отделение первого энергоблока. Закрытых дверей, как и тем, просто не было.

Беларусь и МАГАТЭ сотрудничают уже давно. С 2012 по 2022 гг. проведены все ключевые миссии, рекомендованные для стран, которые строят первую атомную станцию. На всех этапах специалисты оказывали нам поддержку, диалог продолжается до сих пор, уже во время эксплуатации. Вывод экспертов - БелАЭС соответствует самым высоким требованиям безопасности. Более того, по ряду направлений мы уже можем делиться опытом с другими. Сегодняшний визит это только подтвердил.

Я посещаю БелАЭС впервые. В рамках визита я смог увидеть, как устроен рабочий процесс, операционные работы, проходящие на станции, соответствуют всем международным стандартам. Хотел бы отметить, что мы как организация были вовлечены в строительство этой станции с самого начала. И дальше МАГАТЭ и Беларусь продолжат сотрудничество, в этом мы условились с Президентом Беларуси и вице-премьером. Очень важно, что ситуация в стране и на самой станции не вызывает никаких опасений, ведь речь идет о чистой энергии. Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ

С запуском БелАЭС Беларусь получила и новую отрасль - атомную энергетику. Ее дальше будут развивать тоже в партнерстве с МАГАТЭ. В планах стоит строительство пункта захоронения радиоактивных отходов.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Взаимодействие с агентством у нас будет и дальше продолжаться. Это будет связано с вопросами эксплуатации БелАЭС, мы уже приступили к очередной мисси МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности. Также внесены предложения по новым проектам в рамках технической поддержки. Мы планируем расширять наше сотрудничество по направлениям, связанным с радиоактивными отходами. Я надеюсь, что тот опыт и те накопленные достижения в целом мирового сообщества также будут использованы".

В нынешних условиях, когда западные страны обложили Беларусь и Россию санкциями и не хотят слушать правду, визит независимых международных организаций становится особо ценным. На первом плане стоят вопросы безопасности уже не только ядерной. На кону мирная жизнь людей. Об этом говорили во Дворце Независимости, а на БелАЭС развили тему.

Рафаэль Гросси: "С самого начала конфликта России и Украины мы были вовлечены в его разрешение. На сегодняшний момент эксперты по безопасности МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, а также на всей территории Украины, включая чернобыльскую зону, которая не так далеко отсюда. Мы поддерживаем постоянную коммуникацию с обеими сторонами. И это очень важно, поскольку мы говорим о военных действиях. Подчеркну, что мы постоянно информируем международное сообщество по текущей ситуации. Я лично уже 10 раз посещал Украину с момента начала боевых действий".