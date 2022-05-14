3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Гростиньш: Некоторые чиновники Латвии являются потомками пособников нацистов
Сносы памятников, переписывание истории и поощрение русофобии в Латвии - теперь это едва ли не национальная идея этой страны. Все чаще политическую повестку формируют радикалы и неонацисты. Таким мнением с нами поделился политолог Нормунд Гростиньш. По его словам, решение Рижской думы о сносе памятника воинам-освободителям вполне логичное для властей, учитывая тот факт, что многие из них являются как раз потомками пособников фашистов. И монумент для них, прежде всего, символ поражения, от которого мечтали избавиться.
С 1991 года в Латвию вернулись те, которые вместе с фашистами в 1944-м уехали, и также их дети. Например, премьер-министр родился в США. Понятно, что его родители попали в Штаты очень простым способом. Они бежали от советских войск сначала в Германию, а потом уже через какое-то время перебрались в Штаты или в Канаду. Также была у нас одна президент в Латвии, которая тоже в 1944 году уехала из Латвии вместе с родителями перед наступлением советских войск. Люди не смотрят на этот памятник как на победителя, а как напоминание о своем поражении в Великой Отечественной войне.
"Их родители были очень близки к нацистам, которые управляли Ригой. Вот таким действием власти они пытаются отвести внимание от своих провалов в хозяйственной политике, в экономической политике и во всех других отношениях. Например, Рига по населению в 3 раза меньше, чем Минск, может даже в 4 раза уже. Но рижская новая власть уже второй год подряд продемонстрировала, что они толком снег убрать не способны. Но зато снести памятник - это же проще, для этого больших талантов не надо", - подытожил политолог.