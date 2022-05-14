Гростиньш: Некоторые чиновники Латвии являются потомками пособников нацистов

С 1991 года в Латвию вернулись те, которые вместе с фашистами в 1944-м уехали, и также их дети. Например, премьер-министр родился в США. Понятно, что его родители попали в Штаты очень простым способом. Они бежали от советских войск сначала в Германию, а потом уже через какое-то время перебрались в Штаты или в Канаду. Также была у нас одна президент в Латвии, которая тоже в 1944 году уехала из Латвии вместе с родителями перед наступлением советских войск. Люди не смотрят на этот памятник как на победителя, а как напоминание о своем поражении в Великой Отечественной войне.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия)