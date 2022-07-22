3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гростиньш: В Латвии стопроцентный рост цен на продукты питания
Прибалтика дорого платит за антироссийские санкции. По мнению латышского политолога Нормунда Гростиньша, в Латвии наблюдается стопроцентный рост цен на продукты питания, а обычный житель уже задумывается о том, как ему пережить зиму.
Сейчас проблемы ощущаются в плане резкого роста цен, то есть, продовольственные продукты становятся менее доступными для нормального человека в том плане, что ему приходится серьезно думать. То, что раньше стоило 2 евро, то сейчас килограмм того же 4 евро. Мы видим стопроцентный рост. Это достаточно серьезно, пока это рост цен у нас. В Африке будет реальный голод, а у нас будет просто очень дорого. Очень много из того, что происходит, вызвано уже и тем, как западные страны отреагировали на COVID. Это был уже сильный удар по производству самых разных товаров, включая продовольственные. Все было продолжено этими санкциями, которые очень контрпродуктивны, потому что впервые за 20 лет евро выровнялся с долларом, а в какие-то моменты и даже меньше доллара. Эта новость и показывает уже соотношение страданий от санкций в американской экономике, которая более перспективна, и в европейской. В принципе, получилось так, что американцы, потребовав от Евросоюза, чтобы они вводили санкции против России и Беларуси, сами вышли с определенным плюсом.
Другие международные новости:
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов