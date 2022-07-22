Гростиньш: В Латвии стопроцентный рост цен на продукты питания

Сейчас проблемы ощущаются в плане резкого роста цен, то есть, продовольственные продукты становятся менее доступными для нормального человека в том плане, что ему приходится серьезно думать. То, что раньше стоило 2 евро, то сейчас килограмм того же 4 евро. Мы видим стопроцентный рост. Это достаточно серьезно, пока это рост цен у нас. В Африке будет реальный голод, а у нас будет просто очень дорого. Очень много из того, что происходит, вызвано уже и тем, как западные страны отреагировали на COVID. Это был уже сильный удар по производству самых разных товаров, включая продовольственные. Все было продолжено этими санкциями, которые очень контрпродуктивны, потому что впервые за 20 лет евро выровнялся с долларом, а в какие-то моменты и даже меньше доллара. Эта новость и показывает уже соотношение страданий от санкций в американской экономике, которая более перспективна, и в европейской. В принципе, получилось так, что американцы, потребовав от Евросоюза, чтобы они вводили санкции против России и Беларуси, сами вышли с определенным плюсом.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия)